Экспертная группа ООН займется изучением зоонозных заболеваний

Международная экспертная группа займется вопросами предотвращения вспышек опасных зоонозных заболеваний, таких как птичий грипп, ближневосточный респираторный синдром, Эбола, Зика и COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что 75 процентов всех новых инфекционных заболеваний имеют животное происхождение. В ООН не исключают, что вспышка COVID-19 связана с коронавирусом, вероятно, происходящим от летучих мышей, которые могли заразить другое животное, передавшее вирус человеку. В списке потенциальных «посредников» — панголин.

«Группа создана по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)», — отмечает служба новостей ООН.

В группу вошли специалисты из различных сфер, которые будут вместе изучать такие вопросы, как передача вирусов от животных к человеку и наоборот, сбои в агропродовольственных системах, а также в цепочках поставок продовольствия, влияние деятельности человека на окружающую среду, оценка рисков, связанных с распространением зоонозных заболеваний, и многие другие.

«Человек существует не в вакууме, так же и работу по защите и укреплению его здоровья нельзя вести изолированно. Тесные связи между здоровьем человека, животных и окружающей среды требуют тесного сотрудничества и координации между соответствующими секторами», — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.