Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус

Самым крупным скандалом уходящей недели стал захват рудника «Кумтор» внешним управляющим при содействии властей Кыргызстана. Мечта патриотов сбылась — канадцев фактически лишили доступа к месторождению. К этому шли целенаправленно последние три месяца. Финалом стало решение парламента о введении на «Кумторе» внешнего управления. Предлогом стали нарушение канадцами экологического законодательства и разрушение ледников Давыдова и Лысый. Но, судя по многочисленным выступлениям и внешнего управляющего, и депутатов, и чиновников, производство на руднике сохранят. Значит, разрушение ледников продолжится.

Centerra Gold ответила на это началом арбитражного процесса против правительства Кыргызстана. Компания намерена привлечь республику к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против «Кумтор Голд Компани» и рудника «Кумтор». Кроме того, канадцы заблокировали доступ к принадлежащим «Кыргызалтыну» 26 процентам акций Centerra Gold рыночной стоимостью около $600 миллионов.

На неделе еще два высокопоставленных чиновника задержаны сотрудниками ГКНБ.

В частности, заместителя председателя кабинета министров Азамата Дыйканбаева задержали по подозрению в вымогательстве денег. Начато досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту. Азамат Дыйканбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Вторым задержанным стал глава государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков. ГКНБ выявил коррупционную схему по выводу денежных средств из ГП. Речь пока о сумме более 500 миллионов сомов. В рамках досудебного производства водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник финансового департамента ГП, руководители двух ОсОО. Гендиректор госпредприятия Василий Дашков и его сын также причастны к коррупционной схеме, считают в ГКНБ. Позже Василия Дашкова отпустили под домашний арест.

За всеми скандалами, арестами и прочим на второй план ушла ситуация с коронавирусом.

Тем временем он не дремлет. Каждый день новые заразившиеся, умирает несколько человек. Число больных — свыше 4 тысяч, более 500 — в тяжелом состоянии. Ситуацию пока переломить не удается. А вакцинация населения идет из рук вон плохо. Вакцинировали всего чуть более 57,3 тысячи человек, а второй дозой — и вовсе 14,4 тысячи. Китай нам выделил бесплатно 150 тысяч доз вакцины, но наши власти даже привезти ее не могут. Но даже то, что привезли, мы выкидываем на свалку. В бишкекском ЦСМ № 2 из-за отключенного холодильника разморозили 994 дозы вакцины «Спутник V». И только власти не сильно расстраиваются — у них по-прежнему все под контролем.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Экономика, приватизация и «Кумтор»

Фото из интернета. Станислав Притчин

В Кыргызстане идут два взаимоисключающих процесса — объявленная приватизация государственных предприятий и попытка национализации «Кумтора». Какие риски связаны с этим? Что республика может получить, а что потерять? Об этом в интервью со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным — «Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим».

Компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана. Centerra намерена привлечь кабмин к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника «Кумтор», в случае, если разногласия не урегулируют. 24.kg собрало всю историю международных судов республики.

В последнее время активно обсуждают приватизацию государственного имущества в Кыргызстане. Президент и правительство заявили о намерениях реализовать большую часть из него. Произойти это должно в течение года. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Эксперт Азамат Акенеев попытался вместе с 24.kg разобраться, в чем плюсы и минусы и что показал предыдущий 30-летний опыт передачи госсобственности в частные руки, — «Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк».

Прошел год, как Кыргызстан столкнулся с коронавирусом. Пандемия вызвала глубочайший экономический кризис, сильнейший со времен независимости. Смена власти и ухудшающиеся отношения с инвесторами только усложняют ситуацию. Подробнее — «Итоги апреля. Надежды на улучшение экономической ситуации пока нет».

COVID-19. Почему растут заболеваемость и количество смертей

Фото 24.kg. В Кыргызстане практически нет ограничений, зато коронавирусных больных все больше

Последние две недели в Кыргызстане ежедневно регистрируется по шесть-восемь летальных исходов от COVID-19 и внебольничной пневмонии, при этом большинство — в столице. Почему так происходит, 24.kg рассказал главный врач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

Коронавирус убил логику властей

День Победы и Орозо айт прошли без массовых мероприятий. Не было традиционного общегородского марша «Бессмертного полка»: люди на свой страх и риск вышли на улицы с портретами героев. Мусульмане не смогли провести айт намаз на Старой площади, но при этом молитвы читали в мечетях. Кыргызстанцы уже даже не пытаются понять логику запретов, которые принимают городской штаб и противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия. Подробнее — «Запреты без логики. Как власти борются с ростом заболеваемости COVID-19».

Дорогой гранит науки

Фото 24.kg. Бесплатное среднее образование в Кыргызстане осталось только на бумаге

Скандалы с «добровольно-принудительными» сборами в школах не прекращаются на протяжении многих лет. Пандемия ситуацию лишь усугубила. Многие кыргызстанцы остались без привычного заработка, дети ушли в онлайн, из которого часть так и не вернулась в классы, но ежемесячные взносы, а также деньги на нужды школ с родителей по-прежнему требуют. Подробнее о ситуации в материале «Почем бесплатное образование, или Как на родителей переложили содержание школ».

Не потерять свободу говорить

Дискриминационный закон о манипулировании информацией депутата Жогорку Кенеша шестого созыва Гульшат Асылбаевой положили под сукно. Нардепы не торопятся рассматривать документ с возражениями, наложенными тогда еще президентом Сооронбаем Жээнбековым. Администрация Садыра Жапарова интереса к инициативе также не проявляет. Но новая власть озаботилась информационной политикой. Межведомственная группа разрабатывает соответствующую концепцию. Заказ поступил от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики в 2020 году. Подробнее в материале «Новая концепция информационной политики. Как не задушить свободу слова».

Выборы нон-стоп

Фото 24.kg. Партии так и не усвоили урок октябрьских событий 2020 года

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — намечаются повторные выборы депутатов местных кенешей. Пока ни одна из партий, за исключением «Эмгека», в Токмаке не обжаловала в судебном порядке решение о признании недействительными итогов голосования, прошедшего 11 апреля. В ЦИК и ТИК заявляют: повторные выборы необходимы. Политорганизации так и не усвоили урок октябрьских событий прошлого года. О ситуации в материале «Уроки октября в повторных выборах: как заставить партии играть по правилам».

Неприятная изнанка Внутренних войск

«Помогите мне добиться справедливости» — с такой просьбой в редакцию 24.kg обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Решение выступить открыто, по словам сотрудницы спецназа «Шер», далось ей с большим трудом. Подробнее о ситуации в материале «Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы».

Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль

Фото Мустафы Йылмаза. В одном из ущелий Кыргызстана

Учитель турецкого языка и литературы Мустафа Йылмаз приехал в Кыргызстан пять лет назад. Он родом из Стамбула. Каждое лето ездит домой, где его ждут жена и четверо детей. В Бишкеке Мустафа Йылмаз оказался по программе обмена. «Когда я только приехал, многие вещи меня удивили, особенно то, что дети с ранних лет могут так ловко ездить на лошадях. Я стал любителем национальной игры кок-бору», — рассказал он в интервью 24.kg.

Можно платить меньше налогов, не нарушая законов

Любой ваш доход как физического лица облагается подоходным налогом в размере 10 процентов. Но по закону у налогоплательщика есть возможность уменьшить размер выплат, при этом не уходя в тень и ничего не скрывая. Для этого существуют налоговые вычеты. Как ими воспользоваться, в обзоре.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Владислава Ногая. Прогулка к северу от Бишкека

В Кыргызстане прекрасная погода, что позволяет многим наконец-то заняться поездками по республике. Кто-то едет по делам в регионы, кто-то просто выбирается на природу. Но именно они становятся авторами и помогают создавать нашу рубрику — «Мгновения жизни. Маковые поля у Бишкека и Чон-Кемин».

Как сэкономить на лечении

Если вы заболели, у вас есть право лечиться и покупать лекарства со скидкой. Для этого необходимо быть застрахованным по программе обязательного медицинского страхования. Как это сделать и что дает этот статус, 24.kg узнало в ФОМС.