В Бишкеке 24 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 14 часов 54 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Шералиева, Кен-Суу, Чатыр-Кол, Сандык-Тор, Эр-Тайлак, Бердибаева, Термечикова, Мамыра, Улар), «Ак-Ордо», «Нижний Орок», микрорайон «Джал», 29;
- 9.00-17.00 — улицы Фрунзе, 513, 515, отрезки улиц Чортекова, Киевской, Муромской, Кара-Кужур, Шералиева, Тыныстанова, Он-Арча, Садыбакасова, бульвара Эркиндик, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Кузнечная крепость, Ибраимова, Усенбаева, Элебесова, Аул, Новосельской, Широкой, проспекта Жибек Жолу.
- До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.
У кого намечается той
Кубат Касейинов
Родился 24 мая 1965 года. Главный государственный фитосанитарный инспектор КР — заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Памятные даты
День славянской письменности и культуры
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.
В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Иван Немцев
Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943-го за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1969-1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.
Скончался 13 декабря 1997-го.
В честь Немцева названа улица в родном селе.
Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев
Родился 24 мая 1929-го в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель. Министр финансов Киргизской ССР (1960-1986).
С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Киргизской ССР переживает динамичное становление и развитие.
В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошел как самый молодой министр республики. Возглавил в феврале 1960-го Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.
В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В столице названа улица именем финансиста.
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