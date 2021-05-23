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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 мая облачно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 53 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Усенбаева, проспекта Жибек Жолу.

  • До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Бакыт Шайдуллаев

Родился 23 мая 1992 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Международный день спортивной борьбы

uww.org
Фото uww.org. Эрназар Акматалиев на лицензионном турнире в Алматы (Казахстан), апрель 2021 года

В начале XX века утверждены правила проведения соревнований по вольной борьбе. В 1904 году она по настоянию хозяев очередной Олимпиады включена в программу Игр в Сент-Луисе (США).

Международная федерация любительской борьбы (FILA),объединяющая представителей вольной и греко-римской борьбы 146 стран с пяти континентов, — одна из крупнейших и влиятельнейших международных спортивных организаций.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ «Жаркынай» опубликован в 1929-м, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959 году создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964-го.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Мир-мгновенье»;
  • в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова российские актеры представят спектакль «Босиком по парку»;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194728/
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