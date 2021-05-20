Квартира, машина. Какие призы получили победители конкурса «Лучший учитель»

В Оше прошел конкурс «Лучший учитель — 2021». Как сообщили в мэрии города, в состязании приняли участие 42 педагога.
Гран-при удостоен учитель средней школы кыргызско-турецкой дружбы № 52 Ильгиз Шамрызаев. Ему вручили ключи от однокомнатной квартиры.
Первое место занял учитель кыргызского языка школы-гимназии имени Михаила Ломоносова Капар Момуналиев. Он выиграл автомашину Daewoo Matiz.
Озвученные призы профинансированы частными компаниями.
Обладательница второго места учительница биологии Айдана Кадырова получила от мэрии холодильник, компьютер, цветной принтер и стиральную машину.
Кроме этого, частный таксопарк подарил трем педагогам — участницам конкурса путевки на Иссык-Куль.