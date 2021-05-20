Российские поисковики нашли медальон солдата из Кыргызстана. Теперь ищут родных

В Орловской области поисковики нашли медальон погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила руководитель поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

По ее словам, поисковики поднимали захоронение и там среди останков бойцов Советской армии обнаружили единственный медальон.

Фото предоставлено Светланой Лаптевой. В России нашли медальон погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца

«Он принадлежал Сраилову Ибраилу (или Ибраиму) из села Маданият Чоткальского района Джалал-Абадской области. Сейчас разыскивают родных погибшего бойца, односельчан. Вполне возможно, что родные так и не получили в годы войны похоронки, не знают, где боец похоронен. В документах указано, что он 1915 года рождения, возможно, у него были дети. В документах есть только фамилия отца — Бегалиев», — отметила она.

С вопросами можно обратиться к Светлане Лаптевой по номеру 0555923603.