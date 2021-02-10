У мэрии Бишкека митингуют против отстрела собак

У мэрии Бишкека проходит митинг против отстрела собак.

Несколько десятков активистов собрались у муниципалитета и потребовали создать рабочую группу по решению вопроса отстрела собак.

«Мы предлагаем стерилизацию и чипирование. Мы же цивилизованные люди, почему они отстреливают животных? Кто им дал право убивать животных? Кто дал «Тазалыку» оружие? Надо привлекать таких сотрудников к ответственности», — сказала одна из митингующих.

Позже к ним вышел вице-мэр столицы по ЖКХ Жамалбек Ырсалиев. Он сообщил, что объявил месячный мораторий на отстрел собак и выразил готовность к сотрудничеству.

«Мы выделили участок. Активисты хотят построить там приют и предлагают проводить стерилизацию собак. Мы всегда готовы вести совместную работу с горожанами», — отметил Жамалбек Ырсалиев.