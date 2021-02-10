15:38
USD 84.68
EUR 102.44
RUB 1.14
Общество

У мэрии Бишкека митингуют против отстрела собак

У мэрии Бишкека проходит митинг против отстрела собак.

Несколько десятков активистов собрались у муниципалитета и потребовали создать рабочую группу по решению вопроса отстрела собак.

«Мы предлагаем стерилизацию и чипирование. Мы же цивилизованные люди, почему они отстреливают животных? Кто им дал право убивать животных? Кто дал «Тазалыку» оружие? Надо привлекать таких сотрудников к ответственности», — сказала одна из митингующих.

Позже к ним вышел вице-мэр столицы по ЖКХ Жамалбек Ырсалиев. Он сообщил, что объявил месячный мораторий на отстрел собак и выразил готовность к сотрудничеству.

«Мы выделили участок. Активисты хотят построить там приют и предлагают проводить стерилизацию собак. Мы всегда готовы вести совместную работу с горожанами», — отметил Жамалбек Ырсалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183014/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Привлечь к ответственности бывшего сотрудника ГКНБ требуют обманутые торговцы
Ликвидация стихийных точек. Торговцам посоветовали искать новые места самим
Прекратите убийство животных! Волонтеры обратились к Балбаку Тулобаеву
В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!
Мэрия Кара-Балты приостановила отстрел бродячих собак
В микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные днем отстреливают бездомных собак
В Бишкеке таксисты вышли на митинг
Против назначения Улукбека Марипова на пост премьера. В Бишкеке прошел митинг
В ближайшие три дня в Кара-Балте будут отстреливать бродячих собак
ФУГИ готовит предложение в правительство по «Каравану», но не говорит какое
Популярные новости
В&nbsp;посольстве России в&nbsp;Кыргызстане напомнили об&nbsp;основаниях для перелета в&nbsp;Москву В посольстве России в Кыргызстане напомнили об основаниях для перелета в Москву
Завтра в&nbsp;одном из&nbsp;районов Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды
Казахстан изменил порядок пересечения границы в&nbsp;период карантина Казахстан изменил порядок пересечения границы в период карантина
В&nbsp;Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра&nbsp;&mdash; Бактыбек Кудайбергенов В Бишкеке новый исполняющий обязанности мэра — Бактыбек Кудайбергенов
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
10 февраля, среда
15:20
У мэрии Бишкека митингуют против отстрела собак У мэрии Бишкека митингуют против отстрела собак
15:01
Кыргызпатент просит авторов зарегистрироваться в системе для получения гонорара
14:59
При строительстве улицы Сухэ-Батора Ботанический сад не пострадает
14:40
Садыр Жапаров отметил необходимость ввода новых энергомощностей
14:10
Более 20 тысяч иностранцев зарегистрировали в Кыргызстане в январе