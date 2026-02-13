14:06
Происшествия

Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» отстреливают собак на одной из улиц Бишкека.

«Соседи написали жалобу на женщину из-за большого количества собак. После этого к ее дому приехали неизвестные люди. Не представились. Без документов. Без решения суда. Без каких-либо санкций. Они залезли на забор частного дома и открыли стрельбу на частной территории», — утверждают очевидцы.

Как заявили в пресс-службе МП, выдвигаемые в социальных сетях обвинения не соответствуют действительности. По версии представителей предприятия, животное застрелили не на территории частного домовладения.

В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили, что мероприятия проводили в целях обеспечения санитарной безопасности. По ее данным, все действия осуществляли на основании выданных разрешительных документов и с соблюдением требований законодательства.

Как уточнили в УВД, ранее от жителей МТУ «Новопавловка» неоднократно поступали жалобы на большое количество собак и кошек в одном из жилых домов. По словам заявителей, это сопровождалось неприятным запахом, антисанитарными условиями и нарушением покоя граждан. Несмотря на вынесенные предупреждения, необходимых мер владелец дома так и не принял.

«Также на место явился гражданин, представившийся представителем фонда защиты животных, который взял на себя обязательство в течение недели вывезти собак и очистить территорию. По факту составлен соответствующий акт», — заявили в пресс-службе РОВД.

В то же время появившееся видео вызвало бурю негодования в социальных сетях.

  • «Сердце плачет... Варвары... Я слов не могу подобрать, люди ведут себя как черти бездушные».
  • «Стрелков под суд и в тюрьму», — пишут пользователи.
  • «Сотрудники помогают стрелкам, убирают мужчину, чтобы он не мешал творить грязные дела. Как так? Они в сговоре с ними, при них же стреляет во двор! Остановитесь!» — возмущены люди.

  • «Кто дал право вашим сотрудникам запрещать видеосъемку? Может быть, пора хоть как-то начать обучать своих сотрудников хотя бы примитивным законам? Чего-то большего мы от них, конечно, не ждем», — отмечают комментаторы.
  • «Если подобные действия остаются безнаказанными, это означает, что завтра любой из нас может оказаться в такой же ситуации. Сегодня — собака. А завтра что? Где границы полномочий?» — пишут в соцсетях.

Журналист 24.kg связался с хозяйкой дома Ириной Красновой. Она сообщила, что двух собак застрелили прямо во дворе и нескольких ранили. Она отметила, что у нее есть заключение ветеринарной клиники о том, что причиной гибели собак стали огнестрельные ранения.

