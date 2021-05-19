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Общество

Поезд Бишкек — Кара-Балта. Создана петиция за возврат маршрута

На сайте change.org создана петиция с требованием оставить пригородный поезд, следующий по маршруту Бишкек — Кара-Балта. На сегодня ее подписали более 160 человек.

Отмечается, что рейсы отменены руководством «Кыргыз темир жолу» с 8 мая 2021 года.

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«Поезд был запущен в связи с реконструкцией автодороги Бишкек — Кара-Балта. Ремонт еще не закончен, но поезд уже убрали. За время их курсирования многие люди начали пользоваться железнодорожным транспортом как удобной и безопасной альтернативой пригородным маршруткам. Состав состоит всего из трех вагонов. Неужели стратегическая национальная компания не может обеспечить курсирование поезда дважды в день?» — задаются вопросом авторы петиции.

Представители гражданской инициативы Peshcom отмечают плюсы данного маршрута: разгрузка автодорог, альтернативный вид транспорта, его безопасность, доступность, следование прямо через села, экономическое развитие региона.

Ранее в «Кыргыз темир жолу» заявили, что поезда по маршруту Бишкек — Кара-Балта решили отменить из-за убытков. Пассажиров практически нет, а расходы большие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194479/
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