Во время изоляции дети подверглись сексуальному насилию

Во время карантина дети подверглись сексуальному насилию со стороны своих родственников. Об этом на круглом столе рассказала главный специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева.

По ее словам, страна не оказалась готовой к жизни в самоизоляции.

«Во время карантина больше всего девочки подверглись насилию. Некоторые забеременели. На них нападали не соседи и не отчимы, а собственные отцы, братья и дедушки. В последние дни не только девочки, но и мальчики начали подвергаться секуальному насилию», — сказала Гульшан Абдылдаева.

Она также рассказала о мерах, принимаемых для предотвращения гендерного насилия в семье.

«Мы объявили конкурс, направленный против гендерного насилия. В нем приняли участие более 120 тысяч детей. Вносим изменения в стандарты и программы обучения. Если предмет «Человек и общество» до этого преподавался только в 10-11-х классах, то сейчас мы его вводим с 5-го класса. Дети должны знать свои права с ранних лет. Проводим воспитательные работы, с детьми работают психологи. Всем известно, что сейчас остро стоит вопрос миграции. Дети остаются без внимания родителей», — заключила Гульшан Абдылдаева.