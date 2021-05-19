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Общество

В некоторых селах возле Бишкека снижен объем отпуска питьевой воды

В некоторых селах возле Бишкека снижен объем отпуска питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, объем ограничен в села Кок-Жарского, Лебединовского, Новопавловского айыл окмоту.

В муниципалитете отметили, что Бишкекводоканалу пришлось уменьшить отпуск воды, так как у сельских управ образовалась большая дебиторская задолженность — 17 миллионов 896 тысяч 8,4 сома. «Сельским управам предлагалось погасить задолженность по гибкому графику, однако их руководство не предпринимает никаких действий», — сказали в пресс-службе.

«Объем снижен на 165 литров в сутки на одного человека согласно нормативам, которые действуют в Бишкеке. Он является достаточным для удовлетворения потребностей и нужд жителей», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194459/
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