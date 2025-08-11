23:24
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Почти три недели ушло на устранение утечки питьевой воды в районе Пишпека

В районе Пишпека в Ферганском переулке специалисты муниципального предприятия «Бишкекводоканал» оказали устранили утечку воды из-за прорыва трубы. Об этом 24.kg сообщила мэрия Бишкека.

Как сообщило муниципальное предприятие, в ходе обследования установлено, что причиной стало повреждение частного трубопровода. Бригада предприятия ликвидировала утечку и оказала техническую помощь, а также установила хомут для труб диаметром 50 миллиметров для предотвращения повторных инцидентов.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Устранение утечки воды
Напомним, ранее от жителей района Пишпек поступали жалобы на прорыв трубы и утечку воды, она вытекала из люка на проезжую часть. По утверждению местной жительницы, первую заявку она оставила в «Бишкекводоканале» еще 15 июля.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339196/
просмотров: 880
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с водой в Таш-Добо: ремонт обещают завершить сегодня
В селе Тюпского района остались без питьевой воды из-за строительства дороги
В Таласской области будут выпускать минеральную воду под брендом «Арашан»
Жажда в Бишкеке. Как решить проблемы и не оставить столицу без питьевой воды
Более 2 миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде
Доступ к питьевой воде получили около 20 сел в Баткенской и Таласской областях
На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов
Большая часть водопроводных и канализационных сетей Бишкека требует замены
Мэрия Бишкека изучит вопрос об освоении новых водоносных горизонтов
Жажда на $1 миллиард: в Кыргызстане 960 сел все еще без чистой воды
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
23:02
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке н...
22:45
Льготный лизинг: фермеры КР получили 1 тысячу 123 единицы техники в 2025 году
22:00
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
21:22
Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали метиса двух бульдогов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: днем будет жарко