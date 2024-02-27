Счетчики воды. Как на простых бишкекчан хотят переложить проблему их установки

Повышение норм водопотребления и водоотведения для жителей Бишкека — это скрытая форма повышения тарифа. В этом уверен директор Общественной организации по защите прав потребителей Виктор Горев.

Он обратился с претензией в Бишкекский городской кенеш, Службу антимонопольного регулирования, Бишкекводоканал и Генеральную прокуратуру.

В Бишкеке стали больше потреблять воды?

Бишкекводоканал предложил установить единую норму водопотребления на одного жителя многоэтажных жилых домов и частного сектора, подключенных к централизованной системе водоснабжения (городской), — 350 литров в сутки.

Как отметили в производственно-эксплуатационном управлении, последний раз нормы водопотребления и водоотведения пересматривали в 2009 году. С тех пор якобы условия жизни, благоустройство квартир и домов изменились, существующие нормы не отражают реальной картины потребления питьевой воды.

Так, основная доля потребления питьевой воды приходится на частный сектор Бишкека, для которого установлены самые низкие нормы — от 35 до 170 литров в сутки на одного человека.

В то время как анализ фактического потребления питьевой воды выявил, что среднесуточный среднегодовой объем потребления на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.

В многоэтажных жилых домах норма водопотребления установлена в 310 литров в сутки, на канализацию — 470 литров в сутки (14,3 кубометра в месяц).

Сейчас расход питьевой воды определяется по показаниям индивидуального прибора учета (водомера) или по утвержденным нормам водопотребления и водоотведения.

Если нормы пересмотрят, то горожане станут больше платить за воду, так как тариф утверждают за один кубометр.

И использовать канализацию?

Предлагают пересмотреть и нормы водоотведения — канализации. Для домов с центральным горячим водоснабжением ее предлагают поднять до 15,51 кубометра в месяц, без горячего водоснабжения — до 10,64 кубометра в месяц.

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Сегодня горожане платят 10,45 сома (без учета налогов) за куб воды и 3,45 сома (без учета налогов) за кубометр стоков.

Так, житель многоэтажки с нормой в 310 литров в сутки в месяц «потребляет» 9,61 куба. Если предлагаемые изменения утвердят, то его расход увеличится до 10,8 куба.

Сумма в квитанции увеличится примерно на 17 сомов.

Но гораздо больнее это ударит по жителям частного сектора. Сегодня у них несколько норм, которые зависят от степени благоустройства дома:

при использовании уличной колонки — 30 литров в день;

дворовой колонки — 60 литров в день (эту норму предлагаю совсем убрать);

дома «с водопроводом и колонками без централизованной канализации» (165 литров в сутки);

«с водопроводом, канализацией, ваннами, нагревательными колонками» (170 литров).

Если частный дом не подключен к канализации, то жители станут платить на 58,84 сома с человека больше, если подключен — то на 76,17 сома.

За все ответит потребитель

В Бишкекводоканале считают, что увеличение нормы водопотребления будет экономически стимулировать население частного сектора устанавливать водомеры. Также это позволит привести в порядок частные водопроводные сети, сантехнические приборы и обяжет население содержать их в исправном состоянии.

По подсчетам БВК, на установку водомеров с дистанционной передачей данных всем потребителям необходимо 4,1 миллиарда сомов. Эта сумма превышает ожидаемый годовой доход предприятия в 1,7 миллиарда при расходах в 1,6 миллиарда сомов.

В управлении нашли выход, по сути переложив на потребителей свои обязанности по установке водомеров.

В проекте постановления БВК предлагает изменить некоторые нормативно-правовые акты, обязывающие потребителей столицы устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в жилых домах и квартирах за свой счет.

Виктор Горев считает, что предлагаемый нормативно-правовой акт — постановление БГК о повышении нормы водопотребления и водоотведения для населения не будет иметь юридической силы.

«В Кыргызстане установлена иерархия нормативно-правовых актов и Закон КР «О защите прав потребителей» имеет более высокую юридическую силу по сравнению с постановлением БГК. А статья 6 закона гласит, что потребитель оплачивает только фактически полученное им количество товара (работы, услуги). Учет действительно полученного потребителем товара (работы, услуги) производится, обеспечивается продавцом (изготовителем, исполнителем) по показаниям весов, приборов, инструментов, счетчиков и других измерительных устройств, поверенных и клейменных государственными органами по стандартизации и метрологии. При этом эти приборы являются собственностью продавца (изготовителя, исполнителя) и им обслуживаются», — отмечает он.

С изменением норм жители многоэтажек косвенно будут платить и за полив огородов, и за выращивание сельскохозяйственных животных в частных домовладениях. Виктор Горев

Бишкекводоканал не берет в учет водопотребления наличие и количество скота и другой живности, количество корней овощей и фруктов на каждом частном земельном участке.

«Тариф на холодную воду и за пользование канализацией должны быть дифференцированными, то есть с учетом того, является ли водопользователь жителем многоэтажки или владельцем частных земельных участков индивидуальной застройки с потреблением воды для нужд сельскохозяйственного водоснабжения», — считает Виктор Горев.