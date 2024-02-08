Акимиаты Бишкека собирают информацию о водонагревателях в квартирах горожан

Акимиаты Бишкека собирают информацию о водонагревателях в квартирах. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они интересуются, для чего районным администрациям потребовалась такая информация.

«Возможно, будут производить перерасчет по горячей воде в связи с аварией на ТЭЦ, а может, скажут за холодную больше платить?» — спрашивает горожанин.

В мэрии столицы данное распоряжение пока никак не прокомментировали.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

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