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Общество

Кыргызстанцы смогут обсудить онлайн фильм «Ополченочка» о Донбассе

Кыргызстанцы одними из первых примут участие в обсуждении премьеры нового фильма «Ополченочка». Мероприятие пройдет в режиме онлайн с подключением руководителей Русских домов в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Завтра, 20 мая, в Москве состоится подписание соглашения между Россотрудничеством и киностудией «Луганфильм», создателями этой полнометражной картины. После участники дадут пресс-конференцию.

Не останутся в стороне и жители Бишкека. Здесь в Русском доме организуют онлайн-трансляцию для любителей кино.

Фильм рассказывает о событиях, в которые попадает танковый экипаж, состоящий из девушек. Они потеряли родных, пережили предательство и насилие. После стали защищать малую родину.

Съемки проходили на территории Луганской Народной Республики, частично в зоне боевых действий.

Создатели фильма считают, через образы героев «Ополченочки» люди во всем мире узнают о том, что происходит на Донбассе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194430/
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Кыргызстанцы смогут обсудить онлайн фильм «Ополченочка» о Донбассе