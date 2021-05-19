В Кыргызстане проходит Общереспубликанское тестирование

Сегодня во всех регионах страны началось Общереспубликанское тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, тестирование проходит в 115 тестовых центрах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В центрах организованы медицинские пункты и дежурство медработников, участники тестирования обеспечены необходимыми средствами защиты (санитайзерами, масками, перчатками и другим).

Общереспубликанское тестирование абитуриентов в 2021 году пройдет в три этапа:

1-й этап — 18, 19 мая;

2-й этап — 21, 22 мая;

3-й этап — 22, 23 июня.

По данным Центра оценки в образовании и методов обучения, на ОРТ зарегистрировались 42 тысячи 817 выпускников.