ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении случаев заболевания COVID-19 в мире. Об этом говорится в бюллетене организации.

«В глобальном масштабе на прошлой неделе количество новых случаев заболевания и смертей продолжало снижаться, хотя общие показатели для обоих оставались высокими: за последнюю неделю было зарегистрировано чуть более 4,8 миллиона новых случаев и почти 86 тысяч — смерти», — говорится в документе.

В организации добавили, что все регионы сообщили о снижении числа новых случаев на этой неделе, за исключением западной части Тихого океана, где их количество было таким же, как на предыдущей неделе.