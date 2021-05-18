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Общество

Галина Байтерек прокомментировала свое увольнение

Бывший пресс-секретарь президента Галина Байтерек переходит на новую должность. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Галина Байтерек отметила, что у нее сегодня последний рабочий день в администрации главы государства. «Во избежание слухов и кривотолков хочу заверить, что мы остаемся с Садыром Нургожоевичем в добрых человеческих и хороших рабочих отношениях. Я выполнила все поставленные передо мной задачи, и теперь мне предстоит новый фронт работы. Но об этом я сообщу позже», — заявила она.

Галина Байтерек поблагодарила всех журналистов и блогеров за сотрудничество.

Она была назначена на пост пресс-секретаря 29 октября 2020 года.

По предварительной информации, Галина Байтерек возглавит пресс-службу Министерства культуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194332/
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