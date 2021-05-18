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Общество

В Джалал-Абаде незаконно проданный участок в 1996 году вернули государству

В Джалал-Абаде в государственную собственность возвращено имущество на сумму более 90 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, надзорным органом города в муниципальную собственность возвращен незаконно выданный земельный участок стоимостью 98 миллионов 160 тысяч сомов.

Установлено, что распоряжением Джалал-Абадского городского государственного акимиата (ныне мэрия) 22 августа 1996 года незаконно был предоставлен земельный участок площадью 4 гектара в частную собственность Ассоциации предпринимателей для строительства автосервиса.

Прокуратурой внесено исковое заявление в суд о признании недействительным указанного распоряжения, которое полностью удовлетворено всеми судебными инстанциями.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194289/
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