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Общество

Очередь мигрантов, торопящихся встать на учет, создала пробку в Подмосковье

Сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы встать на миграционный учет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что 15 июня 2021 года истекает срок моратория на выдворение из России мигрантов без регистрации. Кроме того, недавно РФ сделала легче условия приезда трудовых мигрантов из ближнего зарубежья в страну.

«Неизвестно, что в итоге стало причиной, но толпы работящих рук и ног выстроились в очередь в подмосковном Путилкове, чтобы встать на учет и исполнить долг перед гостеприимным работодателем. В полиции уверяют: нарушений пока что нет, все в порядке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194277/
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