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Общество

Больше 15 грузовиков мусора собрали на берегах Карабалтинки

Во время субботника на берегах реки Карабалтинки было собрано и вывезено больше 15 грузовиков мусора. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Кара-Балты.

«Коллектив дома культуры имени Ленина и муниципальное предприятие «Универсал» провели субботник по улице Шопокова, а мэрия и ее структурные подразделения занимались уборкой берегов Карабалтинки Отсюда было вывезено больше 15 грузовых машин бытовых отходов, сена, навоза и строительного мусора. Обидно, что граждане так относятся к природе», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что субботник состоялся в рамках объявленного ранее трехмесячника. Мэрия Кара-Балты за это время планирует очистить от мусора не только город, но и ближайшие к нему зоны отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194190/
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17 мая, понедельник
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