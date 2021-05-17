Больше 15 грузовиков мусора собрали на берегах Карабалтинки

Во время субботника на берегах реки Карабалтинки было собрано и вывезено больше 15 грузовиков мусора. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Кара-Балты.

«Коллектив дома культуры имени Ленина и муниципальное предприятие «Универсал» провели субботник по улице Шопокова, а мэрия и ее структурные подразделения занимались уборкой берегов Карабалтинки Отсюда было вывезено больше 15 грузовых машин бытовых отходов, сена, навоза и строительного мусора. Обидно, что граждане так относятся к природе», — проинформировали в муниципалитете.

Отмечается, что субботник состоялся в рамках объявленного ранее трехмесячника. Мэрия Кара-Балты за это время планирует очистить от мусора не только город, но и ближайшие к нему зоны отдыха.