17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Кубаныч, Профсоюзной, Волковой, Кайназаровой, Лумумбы, переулок Темировский;

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1, отрезки улиц Карагачевой, Куршабской, Фере, Фирсова, Абдрахманова, 152, Скрябина, Панфилова, Медерова, Гастелло, Некрасова, Красной, Гагарина, Алтымышева, Боромбая, Эркин-Сай, Тюменской, Осипенко, Ганди, Баялинова, Кокчетавской, проспекта Манаса, переулок Памирский, жилмассив «Салам-Алик»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Кен-Кол, Камбар-Ата, Кен-Суу, Садыбакасова);

9.30-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы 12-15-я);

9.40-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чамгарак, Ак-Тилек, Чалдыбар, Элебесова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, 22-52б, Восточная, 132-191/2, Сельсоветская, 1, 2а, 5, Сельповская, 3, 7, 9), Маевка (улицы Арычная, 8 Марта, Набережная), Аламедин (улицы Гоголя, Чугуева), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Бигельдинова, Школьная, Больничная, Кыргызская, Средняя), Лебединовка (улицы Чкалова, Комсомольская, Северная, Калинина, Набережная, Мичурина, Садовая, Кирова, Луганская, проспект Победы);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Фрунзе, Советская, Токтогула), Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Комсомольское (улицы Озерная, Южная, Проектируемая, Юбилейная, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Новая, Строительная), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная, Тупиковая, Западная, Пионерская, Зеленая, Комсомольская, Широкая, Новая, Северная), Лесное (улицы Северная, Новая, Западная, Ат-Башинская, Средняя, Центральная, Проектная, Восточная), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Правды, Мичурина, Жукова, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, МТФ 2а, Пионерская, Фрунзе, Зеленая балка, Школьная, переулки Лесной, Северный, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Московская, Садовая, тупик Садовой), Белек (улица Токтогула);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Добо (улицы Гвардейская, Школьная), Садовое (ОКХ «Энгельс»), Беш-Терек (кошары), Толок, ущелье Ак-Суу;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сосновка (улица Сельповская), Ставрополовка, Кара-Суу;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Комсомольская, Верхняя, Подгорная), город Каинда (скважина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Советская/Кирова), Юрьевка (улица Токмакская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Милянфан (промзона), Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Новопокровка (улицы Логвиненко, Крупской);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Борончиева, Абая), Шамшы (ферма).

3 Таласская область Таласская область