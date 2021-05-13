COVID-19. ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перевела индийский штамм коронавируса B.1.617 из категории «предмет внимания» в категорию «предмет обеспокоенности». Об этом сообщает BBC.

Как заявила ВОЗ, предварительные исследования показали, что этот штамм более заразен, чем многие другие, и потому требует дальнейшего изучения. В эту же категорию ВОЗ ранее зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Великобритании, ЮАР и Бразилии.

ВОЗ переводит штамм вируса в категорию «предмет озабоченности» в случае, если он отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, а именно повышенная заразность (легкость передачи), более тяжелое течение болезни или повышенная сопротивляемость антителам, лекарствам и вакцинам.

На сегодня, согласно данным ВОЗ, индийский штамм обнаружили уже почти в 50 странах мира, включая США, Францию и Сингапур.