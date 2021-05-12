Глава Академии наук Мурат Джуматаев стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

Президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев стал лауреатом премии «Звезды Содружества». Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества СНГ.

Фото из интернета. Мурат Джуматаев

По его данным, премия (2 миллиона рублей) ежегодно присуждается представителям государств содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран — участниц СНГ, так и содружества в целом.

Торжественную церемонию награждения планируют провести в рамках форума творческой и научной интеллигенции, который должен состояться осенью в Узбекистане.