14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Месароша, Арзамасской, проспекта Дэн Сяопина;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ордо» (улицы Кара-Булак, Торогелди Баатыра, Кетмен-Тобо, Солтон-Сары, Арпа, Нур-Ордо);
- 9.00-16.00 — отрезок улицы Островского, переулок Лагерный;
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 36, отрезки улиц Манасчи Сагынбая, Осмонкула, Токтогула, Суюмбаева, Московская, 73;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач», «Ак-Босого» (улица Чуй, 15-19), «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Бердибаева, Кривоносова), «Ынтымак», «Киргизия-1», «Чон-Арык», отрезки улиц Кожомкулова, Западной, Таалай, Абдрахманова, Улан, Лумумбы, Садыгалиева, Нижней, Профсоюзной, Кустанайской, Дордой, Чоктал, Ысык-Кол, Кызарт;
- 9.40-15.00 — жилгородок «Красный строитель»;
- 9.40-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Ахунбаева, Босого, Куйручук, Женижок, Тон, Кок-Жар);
- 9.40-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чымгоргон, Ак-Тилек, Чалдыбар, Элебесова);
- 10.00-13.00 — район Кожзавода, улицы Аул, Элебесова;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алп-Ордо, Насыят, Кут).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Чугуева, Набережная, Алма-Атинская), Ленинское (улица Восточная, 188-267а), Таш-Добо (улица Средняя), Арашан (улицы Бектенбаева, Новостройка), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная), Лесхоз, МТФ-2, Горная Маевка, Кой-Таш, Прохладное, Кызыл-Берлик, жилмассивы «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчы, Манжыл-Ата), «Тендик»;
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Фрунзе, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 540), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Пограничная, Советская, Токтогула, Северная, Фрунзе, тупики Советский, Токтогула), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая);
- 9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная, Гагарина, Зеленая), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Целинная, Озерная), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Краснодарская, 50 лет Октября, Индустриальная), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Токтогула, ГЭС, Береговая, Гагарина, Четинди, ущелье имени Айзабекова, Ф.Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Бозжигит, Осмонкулова, Новостройка, Кебекбаева, Шаршенова, Западная, дачи «Электромеханик»), Саз (улица Бекбалаева, станция «Эдельвейс»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Добо (улица Гвардейская), Сретенка (улица Ленина), Ак-Суу (улица Жуковского), Кыз-Моло (улица Пионерская, переулок Зеленый), ущелье Ак-Суу (кошары);
- 8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Жукова), Новониколаевка (улицы Зеленая, Ленина, Советская, Центральная, Школьная, Луговая, Свердлова, Пушкина, Пионерская, Энгельса, Крупской, Первомайская), город Кара-Балта (улицы Гоголя, Жданова, Железнодорожная, Гвардейская, Пионерская, Октябрьская, Абая, Шопокова, Свердлова, Федорова, Маяковского, Чуйская, Чайкина, Космическая, Целинная, Толстого);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Панфиловское (улицы Верхняя, Подгорная, Комсомольская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красная Речка, Юрьевка, станция Ивановка;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бирдик (улицы Юбилейная, Бирдик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина), Туз (улицы Дербишева, Мусаходжоева, Жунушева, Гагарина), Новопокровка (улица Фрунзе), Жээк (улицы Победы, Жакыпова);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Подгорное (улица Фабричная), Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Боролдой, поселок Нур;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Жантаева, Советская, Гагарина, Ибраимова, Октябрьская, район «Колтор»).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Москвиченко/Усенбаева).
4Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Барскоон, Жаргылчак, Ак-Терек, Боконбаево, Таш-Жон, Туура-Суу-1.
5Ошская область
- 8.00-17.00 — села Жаман-Адыр, Ынтымак, Ачы, Беш-Мойнок, Асанчек, Каарман, Кыргызчек, Достук, Манас, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Борбаш, Жийде, Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо.
6Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Бужум.