Митинг-реквием, посвященный 80-летию Победы, прошел в Бишкеке

В столичном парке Победы имени Даира Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов к памятнику. Участники почтили подвиг ветеранов, отметив, что их героизм является примером для каждого поколения и они никогда не будут забыты.

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На мероприятии родственникам без вести пропавших в годы войны и погибших узников концлагерей вручили извещения и документы.

Председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов отметил, что 2 тысячи 400 кыргызстанцев, ушедших на войну, считались пропавшими без вести.

Акция «Возвращение имени» — это гуманитарный, семейный проект, направленный на помощь тем семьям, которые потеряли своих родных во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он фокусируется на восстановлении памяти о людях, погибших на войне, и помощи людям, потерявшим своих близких.