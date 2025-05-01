01:24
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Митинг-реквием, посвященный 80-летию Победы, прошел в Бишкеке

В столичном парке Победы имени Даира Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов к памятнику. Участники почтили подвиг ветеранов, отметив, что их героизм является примером для каждого поколения и они никогда не будут забыты.

Читайте по теме
Поисковики установили 34 кыргызстанца, числившихся без вести пропавшими в ВОВ

На мероприятии родственникам без вести пропавших в годы войны и погибших узников концлагерей вручили извещения и документы.

Председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов отметил, что 2 тысячи 400 кыргызстанцев, ушедших на войну, считались пропавшими без вести.

Акция «Возвращение имени» — это гуманитарный, семейный проект, направленный на помощь тем семьям, которые потеряли своих родных во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он фокусируется на восстановлении памяти о людях, погибших на войне, и помощи людям, потерявшим своих близких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328085/
просмотров: 1226
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке почтили память погибших бойцов спецназа «Альфа» ГКНБ
Памяти Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. В Минске прошел митинг-реквием
В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 78-летию Победы в ВОВ
Военный упал в обморок на митинге-реквиеме в Бишкеке. Еще нескольким стало плохо
В Бишкеке прошел митинг-реквием с участием Садыра Жапарова. Фоторепортаж
Митинг-реквием в честь Дня Победы состоялся в Бишкеке
В городе Ош почтили память поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова
80 лет подвигу героев-панфиловцев. В Бишкеке прошел митинг-реквием
В Бишкеке почтили память погибших бойцов спецназа ГКНБ «Альфа»
День Победы. В Оше осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 мая, четверг
22:37
Зеленский ввел санкции против экс-советника главы Офиса президента Украины
22:01
Тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь
21:45
В Берлине прошел вечер кыргызской культуры «Ала-Тоо — Симфония гор»
21:31
Почти половину всех приложений из Google Play удалила Google
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: дожди