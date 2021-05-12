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Общество

ФОМС задолжал врачам за апрель 24 миллиона сомов

По зарплате врачам за апрель остался долг 24 миллиона сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

Она извинилась перед медиками и заверила, что это не влияет на саму систему начисления. «Мы приносим извинения, мы не успели доплатить 24 миллиона сомов за апрель. Выплатили 685 миллионов. К сожалению, это были все деньги, которые мы получили от Минфина. Надеемся, если в пятницу деньги поступят, то переведем их организациям здравоохранения. Сами оклады начислены как положено», — сказала Клара Оскомбаева.

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Она подчеркнула, что в мае все будет выплачено вовремя. «Просто это был первый этап. Мы проходили процедуры согласования всего пакета документов», — отметила зампредседателя ФОМС.

Новая тарификация зарплаты семейных врачей введена с апреля 2021 года. Базовый оклад повысили с 5 до 10 тысяч сомов. Зарплата семейного врача и врача общей практики с учетом надбавок в среднем составит 17 тысяч сомов. Молодой специалист, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч (без вычета налогов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193762/
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