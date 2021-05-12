В Бишкеке 12 мая облачно, после обеда дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 14 часов 31 минуты.

В столице разговление (ифтар) — в 20.19. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Достоевского, Кара-Кол, Толстого, 10-й микрорайон, 37, улица Абдрахманова, 152, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Ак-Тан, Камбар-Ата), отрезки улиц Нижней, Лумумбы, Волкова, Рижской, Садырбаева, Коммунарова, Ахунбаева, проспекта Дэн Сяопина;

9.30-19.00 — улицы Байтика Баатыра, 1, 3а, 3в, 3г, 3/4, Чалдоварская, 91а, Кишиневская, Достоевского, Чуй, Удмуртская;

10.00-15.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, Орозбекова, Мусоргского.

У кого намечается той

Анна Буланова

Родилась 12 мая 1994 года. Мастер спорта КР по легкой атлетике.

Памятные даты

Пишпек переименовали во Фрунзе

В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.

Название города просуществовало до февраля 1991-го, когда его переименовали в Бишкек.

Международный день медицинской сестры

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.



В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева

В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.

С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.

Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.

Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Уильяма Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и другие.

С 1996 года успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева, являясь одним из его основоположников.

Умер тюрколог Василий Радлов

Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

в Sierra Coffee пройдет благотворительная выставка.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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