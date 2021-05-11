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Общество

Юрист обвинил следователя в предвзятом отношении. В дело вмешался омбудсмен

Юрист обвинил следователя УВД Аламединского района в предвзятом отношении при проведении расследования. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

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Адвокат подозреваемого А.М., обманом завладевшего чужим товаром, рассказал, что следователь УВД вручил уведомление о подозрении в совершении преступления.

Однако, по его словам, сам документ не отвечает требованиям законодательства, а прокуратура Аламединского района не отреагировала должным образом.

«Несмотря на то что в постановлении следователя приводились только его предположения и догадки, а не наличие и перечисление достаточных доказательств, добытых следствием, 16 апреля Аламединский районный суд вынес постановление о продлении срока меры пресечения в отношении А.М. в виде заключения его под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Неизвестно, каким образом следователь Жаназаков установил сумму причиненного ущерба, то есть следствие намеренно ведется на крайне низком профессиональном уровне с обвинительным уклоном, без всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела», — считает адвокат.

В своем обращении он также подчеркнул, что в действиях следователя предусматривается злоупотребление должностным положением.

Институт омбудсмена направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой о даче правовой оценки действиям сотрудника УВД Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193668/
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