В Бишкеке ветеранов поздравляют оркестры

В Бишкеке для ветеранов оркестры играют военные песни. Видео в социальной сети Facebook разместил пользователь Тем Колосов.

«Это прям до слез! Под окном у ветерана Великой Отечественной войны играл оркестр и поздравлял его с Днем Великой Победы!» — написал он.

В пресс-службе мэрии подтвердили 24.kg, что акцию устроил Первомайский акимиат для проживающих на его территории ветеранов войны. Для них играют оркестры Бишкекского гарнизона и управления культуры мэрии столицы.

«Так как массовые мероприятия в этом году не проводятся, муниципалитет решил точечно поздравить ветеранов. К сожалению, многие из них уже неходячие, думаем, им приятно будет такое поздравление», — отметили в мэрии Бишкека.