День Победы. Военные годы Киргизской ССР в заметках «Иссык-Кульской правды»

К 76-летию Великой Победы сотрудники Иссык-Кульского областного государственного архива подготовили к публикации уникальные экспонаты — вырезки и сообщения из газеты «Иссык-Кульская правда», которые публиковались на ее страницах в годы войны.

В коротких информационных сводках на примере одной отдельно взятой области Киргизской ССР можно увидеть все то, что пережил Советский народ в борьбе с фашизмом.

Подарки из тыла для бойцов Красной Армии

4 января 1942 года. Кровопролитная война продолжается больше полугода. За тысячи километров от фронта жители Иссык-Кульской области собирают подарки бойцам Красной Армии.

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Отправка посылок на фронт

«Более трехсот посылок отправили трудящиеся города Пржевальска бойцам действующей армии перед наступившим 1942 годом. В посылках сало, масло, мед, колбаса, папиросы, махорка, одеколон, мыло, сушеные фрукты, свежие яблоки, носовые платки, кисель, варежки, носки, перчатки, мелкие теплые вещи, белье. Общий вес новогодних посылок 3 тысячи 995 килограммов», — говорится в заметке.

Освобожден 161 населенный пункт

8 апреля 1942 года. На западном фронте Красная Армия возобновляет наступление, чтобы окружить и разгромить основные силы немецкой группы армий «Центр». «Иссык-Кульская правда» сообщает, что с 23 марта по 4 апреля противник потерял убитыми около 40 тысяч солдат и офицеров. Освобожден 161 населенный пункт. Говорится в публикации и о захваченных трофеях:

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Советские солдаты за пулеметом

«Войсками Западного фронта в боях с противниками за период с 23 марта по 4 апреля захвачены следующие трофеи: танков — 28, орудий — 122, минометов — 69, пулеметов — 541, автоматов — 336, винтовок — 3 тысячи 234, снарядов — 12 тысяч 968, мин разных — 7 тысяч 20, гранат — 3 тысячи 132, патронов — 1 миллион 206 тысяч, ракет — 1 тысяча 568, раций — 9, кабеля телефонного — 94 километра, автомашин — 186, железнодорожных вагонов и платформ — 220, бензобочек — 347, продовольствия — 3 вагона».

Пришлите фотографию героя, хотя бы на время…

12 апреля 1942 года. Маленькое село Покровка (ныне Кызыл-Суу) Иссык-Кульской области. К вдове Григория Конкина, погибшего 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково, через газетную публикацию обращается командование Армии. Ей сообщают — супруг представлен к званию Героя Советского Союза, и просят выслать его фотографию.

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Герой Советского Союза Григорий Конкин

«Вместе с вами, дорогая Ольга Семеновна, мы разделяем скорбь по поводу преждевременной смерти вашего мужа и нашего боевого товарища — Конкина Григория Ефимовича, светлый образ которого навеки останется в наших сердцах.

Весь многомиллионный советский народ никогда не забудет 28 героев, самоотверженно защищавших Москву от орд немецких захватчиков и героически погибших на своем посту. В числе этих героев был и ваш муж.

Конкин Григорий Ефимович, командованием представлен к званию Героя Советского Союза. Просим Вас, если сможете, пришлите фотокарточку Григория Ефимовича, хотя бы на время, чтобы мы сняли с нее копию и запечатлели образ героя в истории Великой Отечественной войны», — говорится в газетной публикации.

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Группа героев-панфиловцев

Семь мотоциклов для Фронта

19 апреля 1942 года. «Иссык-Кульская правда» сообщает о слесарях-иссыккульцах, которые дали вторую жизнь простаивавшим в мастерской мотоциклам и направили их на фронт.

«В слесарской мастерской Горпромкомбината давно стояли 7 неисправных мотоциклов. Заржавленные и забытые покоились они в углу, пока на них не упал зоркий взгляд комсомольцев. Заведующий цехом товарищ Быченко вместе со своими молодыми помощниками извлекли машины из пыли, внимательно осмотрели и приняли социалистическое обязательство: отремонтировать и сдать для отправки на фронт все 7 мотоциклов, 4 из них — к 1 Мая», — сообщает газета.

Отмечается, что многие части требовали капитального ремонта, которые невозможно было произвести в маленькой, необорудованной мастерской. Комсомольцы нашли выход, эту часть передали Теплоключенской МТС. Многое сделали сами.

Переименовать село в честь героя-панфиловца

30 июля 1942 года. Сообщается, что Указом Верховного Совета Союза ССР 28 панфиловцам, павшим смертью храбрых на защите подступов к Москве, присвоены звания Героев Советского Союза. В колхозах Иссык-Кульской области по этому поводу состоялись митинги.

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Герой Советского Союза Николай Ананьев

«В колхозе «Иссык-Куль», членом которого состоял один из 28 прославленных панфиловцев — Николай Яковлевич Ананьев, колхозники устанавливают бюст героя-земляка. Ими возбуждено ходатайство о присвоении колхозу имени Ананьева и о переименовании села Сазановка в село Ананьевское», — пишет редакция газеты.

Помощь для пострадавших от фашистов районов

То, что сегодня мы привыкли называть сбором гумпомощи, в далеком 1944 году в печати обозначалось иначе — подготовка к отправке скота в освобожденные районы. Удивляет количество собранного жителями Иссык-Кульской области. Люди, которые и сами недоедали в тяжелое военное время, отдавали в пострадавшие от войны районы последнее. Публикация от 29 марта 1944-го:

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Сушка фруктов для бойцов Красной Армии

«Колхозы области выделили для отправки 6 тысяч лошадей, 3 тысячи крупного рогатого скота и 35 тысяч овец и коз. Большое количество скота отправят в Джеты-Огузский район. Перегон скота до ближайшей железной станции — Быстровки (ныне Кемин) начнется 10 апреля», — информирует «Иссык-Кульская правда.

Это ответственная задача требует также большой работы, предстоит перегнать 30 отар овец, 30 табунов лошадей и 8 гуртов крупного рогатого скота.

Стали первыми в деле обороны

Лето 1944 года. По всему Советскому Союзу продолжают формировать и отправлять на фронт пополнение, вооружение и продовольствие. 4 июня «Иссык-Кульская правда» рассказывает читателям о том, что область заняла в этом деле первое место.

Фото Иссык-Кульского областного государственного архива. Отправка танков на фронт от трудящихся Кыргызстана

«Первое место в республиканских соревнованиях по итогам оборонно-массовой работы за 1 квартал 1944 года вышла Иссык-Кульская область. Наша область дала лучшие показатели в подготовке стрелковых кадров, водителей машин, в подготовке населения по ПВХО и по другим разделам оборонной работы», — говорится в газетной заметке.

Сообщение, которое ждали все

8 мая в 23 часа гитлеровская Германия безоговорочно капитулирована. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей Победу над врагом! Публикация в газете от 12 мая 1945 года

12 мая 1945 «Иссык-Кульская правда» выпускает в печать самое важное сообщение, которое долгие годы ждали все:

В этом же номере публикуется и Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР Об объявлении 9 мая праздником Победы!

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является Днем международного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 9 мая считать нерабочим днем. Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР М.Калинин Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР А.Горкин», — сообщает областная газета.

В номере за 12 мая говорится и о том, как восприняли известие о Победе в поселке Рыбачье (ныне город Балыкчи):

«Радостная весть о Великой Победе нашего народа молниеносно облетела поселок. Давно в Рыбачьем не было таких митингов, как в день 9 мая. Собрались малые и старые, на площадь пришли с знаменами и портретами водники, лесники, автотранспортники, рабочие и служащие всех предприятий и учреждений. Весь день в поселке веселились люди. Праздник был всеобщим».

Редакция 24.kg благодарит сотрудников Иссык-Кульского областного государственного архива за предоставленные материалы.