День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны

На Братском кладбище в Кызыл-Аскере в Бишкеке прошел митинг-реквием в память о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Здесь собрались ветераны войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, военнослужащие Кыргызстана и российские пограничники.

С 76-й годовщиной Великой Победы их поздравил и. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов.

«Мы отдаем дань воинам, захороненным на кыргызской земле. В сложные годы войны люди разных национальностей бок о бок сражались с врагом. День Победы отмечают не только миллионы граждан нашей страны, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Его отмечают все, кто чтит память народов, разгромивших фашизм. Подвиги героев ВОВ всегда останутся в наших сердцах», — сказал он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко отметил, что сегодня идет информационная война, элементом которой является искажение истории Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что Советская Киргизия вместе с другими республиками Союза сделала все возможное для победы на фронте. 360 тысяч воинов сражались на полях ВОВ. Далеко не все вернулись. Много было оказано помощи тылу, и много эвакуированных приняла страна в те годы. Сегодня мир становится вновь неспокойным, видим, что возникают конфликты, видим, сколько лицемерия звучит. Идет мощная информационная война, частью которой являются попытки исказить наследие войны, сфальсифицировать прошлое, превратить черное в белое, белое в черное. Наша обязанность — не допустить искажения истории. Передать действительную картину прошлого будущему поколению», — подчеркнул он.

Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Страчко поблагодарил кыргызстанских ветеранов за освобождение его страны от фашистских захватчиков.

«Хочу искренне поблагодарить ветеранов-кыргызстанцев, которые сражались в этой Великой Отечественной войне, которые сегодня живут и передают свой опыт, знания. Мы искренне благодарны кыргызстанцам за тот вклад, который они внесли в освобождение моей родины — Республики Беларусь. Она обильно полита кровью, в том числе кыргызстанской. Очень много кыргызстанцев, которые получили высокие звания именно за освобождение Беларуси. Мы всех помним, чтим и уважаем», — заметил он.

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу героев возложили венки. Военные Кыргызстана прошли торжественным маршем.