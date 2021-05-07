17:02
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество

День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны

На Братском кладбище в Кызыл-Аскере в Бишкеке прошел митинг-реквием в память о воинах, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Здесь собрались ветераны войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, военнослужащие Кыргызстана и российские пограничники.

С 76-й годовщиной Великой Победы их поздравил и. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов.

«Мы отдаем дань воинам, захороненным на кыргызской земле. В сложные годы войны люди разных национальностей бок о бок сражались с врагом. День Победы отмечают не только миллионы граждан нашей страны, но и стран СНГ и дальнего зарубежья. Его отмечают все, кто чтит память народов, разгромивших фашизм. Подвиги героев ВОВ всегда останутся в наших сердцах», — сказал он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко отметил, что сегодня идет информационная война, элементом которой является искажение истории Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что Советская Киргизия вместе с другими республиками Союза сделала все возможное для победы на фронте. 360 тысяч воинов сражались на полях ВОВ. Далеко не все вернулись. Много было оказано помощи тылу, и много эвакуированных приняла страна в те годы. Сегодня мир становится вновь неспокойным, видим, что возникают конфликты, видим, сколько лицемерия звучит. Идет мощная информационная война, частью которой являются попытки исказить наследие войны, сфальсифицировать прошлое, превратить черное в белое, белое в черное. Наша обязанность — не допустить искажения истории. Передать действительную картину прошлого будущему поколению», — подчеркнул он.

Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Страчко поблагодарил кыргызстанских ветеранов за освобождение его страны от фашистских захватчиков.

«Хочу искренне поблагодарить ветеранов-кыргызстанцев, которые сражались в этой Великой Отечественной войне, которые сегодня живут и передают свой опыт, знания. Мы искренне благодарны кыргызстанцам за тот вклад, который они внесли в освобождение моей родины — Республики Беларусь. Она обильно полита кровью, в том числе кыргызстанской. Очень много кыргызстанцев, которые получили высокие звания именно за освобождение Беларуси. Мы всех помним, чтим и уважаем», — заметил он.

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу героев возложили венки. Военные Кыргызстана прошли торжественным маршем.

Братское кладбище открыто в 1935 году, с 1956-го на нем уже не хоронят. На площади в 13 гектаров более 7,1 тысячи захоронений. Немалая их часть — могилы участников Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193281/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия хочет отобрать стоянки Союза водителей и построить многоярусные парковки
Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Катюша» для ветерана. Воспитанники детсада Бишкека поздравили участника войны
Ветеранам к 9 Мая выплатят компенсации по 70 тысяч сомов. Решение президента
Подписано распоряжение об оказании единовременной поддержки ветеранам ВОВ
Кыргызстанцы могут принять участие в «Диктанте Победы»
Старый автогрейдер. В Майлуу-Суу жалуются на растрату бюджетных денег мэрией
Памятник ветеранам в селе Люксембург восстановили. Вандалов не нашли
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят пособия в честь Дня Победы
Лестницу на улице Малдыбаева в Бишкеке отремонтировали
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
7 мая, пятница
17:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Алай». Прямой эфир В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Ала...
16:58
Дело MegaCom. Экс-советника сотового оператора выпустили из колонии
16:46
В Чуйской области милиция провела обыски в домах подозреваемых в экстремизме
16:36
БТИК напоминает: кандидаты и партии не могут заниматься благотворительностью
16:30
День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны