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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Со Дня Победы в самой страшной мировой войне прошло 76 лет, но 9 Мая во многих странах, включая Кыргызстан, встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами.

С огромной благодарностью мы обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

Заслуги ветеранов неоценимы, и мы всей душой желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Вас все меньше и меньше, поэтому именно мы должны сохранить и передать детям память о тех страшных годах, о наших прадедах, дедах и отцах.

К сожалению, второй год подряд коронавирус не позволяет отпраздновать День Победы, как заслуживают герои войны и труженики тыла. Но хранить память о тех страшных годах и чтить ветеранов нам ничто и никто не помешает.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Великой Победы!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193261/
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