В мэрии Бишкека сказали, почему город не украсили ко Дню Победы

Ко Дню Победы мэрия Бишкека украсит город баннерами с фотографиями ветеранов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, еще в апреле сотрудники мэрии начали фотографировать участников войны.

«Но не все родственники разрешали это делать. Ведь героям уже много лет, некоторые уже лежат», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что планировали развесить баннеры в конце апреля. «Но из-за событий в Баткене внимание муниципалитета было направлено и на оказание помощи региону. Сегодня начали вешать баннеры. Кроме того, фотографии ветеранов будут транслироваться на LED-экранах по городу», — заметили в пресс-службе.