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Общество

Ситуация на границе. Пострадавшим доставлена 901 тонна гумпомощи

Пострадавшим в ходе приграничного конфликта в Баткенской области доставлена 901 тонна гумпомощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Всего в Баткенскую область поступило 1 тысяча 15 тонн гумпомощи, 901 тонна доставлена пострадавшим, в том числе 701 тонна собрана и доставлена волонтерами. Еще 114 тонн продовольствия хранятся на объединенном складе региона», — проинформировали в ведомстве.

Для доставки и распределения гуманитарного груза МЧС задействовало 120 человек и 17 единиц автотранспорта.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193167/
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