09:20
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество

83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году

83 тысячи 500 льготных рецептов выписано льготной категории больных в 2020 году по Программе государственных гарантий. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, больным эпилепсией выписано 26,8 тысячи рецептов (32 процента), бронхиальной астмой — 21,2 тысячи (26 процентов), онкологией — 12,2 тысячи (15 процентов) и с психическими расстройствами — 23,2 тысячи (28 процентов). ФОМС возместил аптекам 48 миллионов сомов.

В фонде напомнили, что пациенты льготных категорий также имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг и дополнительные исследования на амбулаторном уровне.

«При наличии направления на госпитализацию они по клиническим показаниям могут получить стационарную медицинскую помощь на бесплатной основе», — добавили в ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193150/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
В ФОМС напомнили о скидках, предусмотренных застрахованным гражданам в больницах
Кыргызстанцы из социальных центров могут получить медицинские услуги бесплатно
В ФОМС рассказали, какие медуслуги могут получить не приписанные к ГСВ пациенты
В Фонде обязательного медстрахования назначен новый заместитель председателя
Полис ОМС подорожал для кыргызстанцев на 86 сомов
Назначен новый руководитель Фонда обязательного медицинского страхования
Пациенты с бронхиальной астмой могут покупать лекарства с большой скидкой
Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены
На компенсации медикам в 2021 году предусмотрено 470 миллионов сомов
В ФОМС объяснили, почему попросили деньги у беременной за бесплатные анализы
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
7 мая, пятница
09:01
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям...
08:46
В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему
08:29
Морковь, орехи и рис. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукты
08:16
83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году
08:01
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев объяснил договоренности с Таджикистаном
6 мая, четверг
23:32
Бишкекские школы проверяют на соответствие пожарной безопасности
23:04
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
22:59
Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно
22:41
За четыре месяца сотрудники УПСМ вернули родителям 27 потерявшихся детей