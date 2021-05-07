83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году

83 тысячи 500 льготных рецептов выписано льготной категории больных в 2020 году по Программе государственных гарантий. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, больным эпилепсией выписано 26,8 тысячи рецептов (32 процента), бронхиальной астмой — 21,2 тысячи (26 процентов), онкологией — 12,2 тысячи (15 процентов) и с психическими расстройствами — 23,2 тысячи (28 процентов). ФОМС возместил аптекам 48 миллионов сомов.

В фонде напомнили, что пациенты льготных категорий также имеют право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг и дополнительные исследования на амбулаторном уровне.

«При наличии направления на госпитализацию они по клиническим показаниям могут получить стационарную медицинскую помощь на бесплатной основе», — добавили в ФОМС.