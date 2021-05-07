Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, вечер джаза

Театры

8-9 мая. Поэтическая драма «Эсимде»

Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

8 мая. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-20 мая. Персональная выставка Халиды Шимовой

Халида Шимова представит 50 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М», 10.00-22.00.

8 мая. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-9 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

25 апреля — 8 мая. Выставка «Танец тревожного молчания»

Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

10 апреля — 9 мая. Театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»

В программе воздушные гимнасты, акробаты на вертикальных мачтах и подкидных досках, виртуозные жонглеры, веселые клоуны, персонажи Disney. Гости — шоу-балет «Астория» и финалист Central Asia’s Got Talent Галымжан Ауесбай (Казахстан).

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

9 мая. Вечер джаза

Для вас будут играть и петь Ислам Сагынов, Ольга Комкова, Денис Смоляков, Азиз Гапаров, Дмитрий Соседов, Эркин Кыдыкбаев, Омургазы уулу Жыргалбек.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, лекции

8 мая. Мастер-класс по мокрому валянию шерсти

В программе изготовление цветов из войлока, а также желающие могут попробовать сшить кыргызский курак. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.