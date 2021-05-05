Штаб помощи Баткену приостанавливает свою работу

Штаб добра «Помощь Баткену», организованный правительством во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, приостанавливает свою работу. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновники выражают благодарность всем физическим и юридическим лицам, откликнувшимся на призыв о помощи пострадавшим жителям Баткенской области.

Вся гуманитарная помощь, поступившая ранее, будет доставлена автотранспортом Министерства чрезвычайных ситуаций в регион.

Правительство отметило, что особая благодарность передана Чынгызу Алканову, Адилету Ногойбаеву, Бекназару Асанову, Бермет Тологоновой и ресторану «Падишах», сети ресторанов Kaynar Group, сети кофеин Bellagio, отелю Sheraton, ОсОО «ШНОС», ОсОО «Партнер Нефть», сети гипермаркетов «Фрунзе», ОсОО «Nomad ордо», бару Pablo bar, ресторану «Насип», ОО «Энактас Кыргызстан», ОсОО Elite House, ОсОО «Прод Импекс», ЗАО Соса Cola, магазину мужской одежды Kepka kg, ЗАО «Шоро», ОсОО «Азия Экопродукт», ОО «Кыргыз Юнион», движению «Биздин Бишкек», молодежному парламенту, добровольной народной дружине «Аракет», Национальному обществу Красного Полумесяца Кыргызской Республики, мобильной бригаде автоволонтеров, студентам Кыргызской государственной медицинской академии, а также всем неравнодушным гражданам и организациям, оказавшим посильную помощь пострадавшим жителям Баткенской области.

Отмечается, что сбор гуманитарной помощи будет продолжен и передан непосредственно на места. В Бишкеке сбор, учет, погрузку и отправку гуманитарного груза будет координировать мэрия города.