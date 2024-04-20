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Общество

Наводнение в России. Кыргызстан отправил гуманитарную помощь

Кыргызстан направил гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, по поручению президента Садыра Жапарова, министерство доставит 350 тонн груза. В составе гумпомощи продукты питания, одежда, предметы быта, наиболее необходимые жителям региона, где зафиксирована чрезвычайная ситуация.

Колонна с гуманитарной помощью выехала в Казахстан сегодня в 10.00.

По данным МЧС России, из-за аномальных паводков в России оказались подтоплены более 10 тысяч домов в 39 регионах. Но самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где дважды прорвало дамбу в Орске.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292133/
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