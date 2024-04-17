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Общество

В Кыргызстан доставили почти 400 тонн гуманитарной помощи из России

В Кыргызстан доставили почти 400 тонн гуманитарной помощи из России. Об этом сообщает посольство РФ в Бишкеке.

По его данным, в состав гумпомощи входит 337,5 тонны обогащенной пшеничной муки и 60,7 тонны растительного масла. Очередную партию из 398 тонн продуктов питания уже доставили в город Ош.

«Очередная партия продовольствия безвозмездно предоставлена Российской Федерацией населению юга страны через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН). 398,2 тонны продовольствия доставлено на склад ВПП ООН в Оше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вклад обеспечит поддержку уязвимым семьям через проекты, которые помогут восстановить общественную инфраструктуру, смягчить последствия изменения климата и предоставить горячее питание в школах Кыргызстана.

Продовольственная помощь будет роздана населению республики, отметили в посольстве, для повышения его продовольственной безопасности в качестве вознаграждения за участие в проектах, поддерживаемых ВПП ООН в южных регионах страны.

«Проекты включают восстановление ирригационных сетей и систем питьевого водоснабжения, посадку деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков, строительство сельских мостов и дренажных систем, тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и передовых методов ведения сельского хозяйства», — уточнили в дипмиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291741/
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