Дайверы на Байкале сняли на видео странный лед: словно миллионы игл

Дайверы-моржи открывают купальный сезон в почти растаявшем озере Байкал. Видео публикуют в различных Telegram-каналах.

На видео мужчины в гидрокостюмах плывут по озеру, поверхность которого покрыта непривычного вида льдом. Он выглядит как скопление больших ледяных игл и при контакте издает звук, напоминающий хруст стекла.

Лед может принимать такую необычную форму из-за перепадов температуры. Его структура меняется, и ледяные глыбы рассыпаются на множество острых фрагментов. Выглядит это явление впечатляюще.