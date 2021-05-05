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Общество

Дайверы на Байкале сняли на видео странный лед: словно миллионы игл

Дайверы-моржи открывают купальный сезон в почти растаявшем озере Байкал. Видео публикуют в различных Telegram-каналах.

На видео мужчины в гидрокостюмах плывут по озеру, поверхность которого покрыта непривычного вида льдом. Он выглядит как скопление больших ледяных игл и при контакте издает звук, напоминающий хруст стекла.

Лед может принимать такую необычную форму из-за перепадов температуры. Его структура меняется, и ледяные глыбы рассыпаются на множество острых фрагментов. Выглядит это явление впечатляюще.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192950/
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