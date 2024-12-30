Их ждет тюрьма. В Египте дайверы нашли сотни уникальных древних артефактов

У берегов Александрии в Египте дайверы нашли сотни уникальных древних артефактов, и теперь их может ждать тюрьма. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уже установлено, что они планировали все продать и заработать, но по закону должны были передать ценности властям.

С морского дна мужчины подняли 448 артефактов, включая 305 монет, 53 статуи, 41 топор, 20 бронзовых изделий, 14 бронзовых кубков и 3 головы статуй.

По данным Министерства внутренних дел Египта со ссылкой на экспертов, находки относятся к периоду с 500 года до нашей эры по 400 год нашей эры.

Многие монеты искусно украшены резьбой с изображениями животных: львов, слонов, черепах, дельфинов, китов, скорпионов. На двух из них можно увидеть бессмертного крылатого коня Пегаса из греческой мифологии. Все реликвии приобрели бирюзовый оттенок из-за окисления, вызванного многовековым воздействием морской воды.

Расследование продолжается.