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Спорт

Ныряльщица из Колумбии: рисковая красотка радует фанатов подводными съемками

Фото © Instagram. Колумбийка София Гомес Урибе

София Гомес Урибе заявила о себе несколько лет назад, когда начала заниматься фридайвингом. Об этом пишет РИА Новости.

Перейдя из скоростного подводного плавания, колумбийка, которой в апреле исполнится 27 лет, принялась устанавливать рекорды и очаровывать почитателей нового для себя вида спорта.

Несмотря на серьезное занятие фридайвингом, София окончила университет и работает инженером.

Она не забывает радовать поклонников умопомрачительными подводными видами, а также видео тяжелых подводных тренировок.
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