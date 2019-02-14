Ныряльщица из Колумбии: рисковая красотка радует фанатов подводными съемками

София Гомес Урибе заявила о себе несколько лет назад, когда начала заниматься фридайвингом. Об этом пишет РИА Новости.

Перейдя из скоростного подводного плавания, колумбийка, которой в апреле исполнится 27 лет, принялась устанавливать рекорды и очаровывать почитателей нового для себя вида спорта.

Несмотря на серьезное занятие фридайвингом, София окончила университет и работает инженером.

Она не забывает радовать поклонников умопомрачительными подводными видами, а также видео тяжелых подводных тренировок.