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Спорт

Россиянин установил рекорд Гиннесса, погрузившись на 80 метров в ледяном Байкале

Спортсмен-экстремал Алексей Молчанов погрузился под лед озера Байкал на рекордную глубину 80 метров в бухте Змеиная Ольхонского района Иркутской области. Тем самым он установил двадцатый на своем счету рекорд для Книги Гиннесса, сообщил Life.ru.

«Новый рекорд я бы хотел посвятить этому удивительному месту. Байкал — уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений!» — написал в Instagram Алексей Молчанов.

Глава региона Игорь Кобзев в социальных сетях отметил, что в покрытом льдом озере погрузиться на глубину — нелегкое дело. Задачу усложняют как физические, так и психологические факторы. Ведь над спортсменом не только толща воды, но и слой льда лишь с небольшой прорубью.
Ссылка: https://24.kg/sport/186748/
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