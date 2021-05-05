Майские праздники. Где отдохнуть в выходные, не нарушая санитарных правил

Май в самом разгаре. В эти теплые дни кыргызстанцы отмечают сразу несколько праздников — День Конституции, День Победы и Орозо айт. Это отличная возможность провести время с семьей и устроить себе мини-отпуск. Благо, и погода позволяет.

Но третья волна коронавируса накладывает серьезные ограничения на празднования.

Редакция 24.kg предлагает несколько вариантов отдыха, которые позволят развеяться без угрозы здоровью.

Если остались дома

Если возможности вырваться за пределы Бишкека на праздники нет, не отчаивайтесь. В столице вполне себе есть уютные местечки, где можно отдохнуть и даже подышать свежим воздухом.

Выходные можно потратить, например, на укрепление здоровья. В южной части города в прошлом году появился Парк здоровья. Там множество ровных аллей и качественная легкоатлетическая дорожка. Можно заниматься бегом или спортивной ходьбой. В свободном доступе площадки для волейбола, стритбола и уличной гимнастики.

В городе около 20 современных воркаут-площадок. Они отличаются размером и разнообразием снарядов. На самых больших несколько видов турников, брусья, шведская стенка, рукоход и скамья для качания пресса.

Фото из интернета. Выходные можно потратить, например, на укрепление здоровья

Просто погулять, насладиться свежим воздухом или устроить пикник можно, например, в Карагачевой роще. В последние годы она преобразилась. Центральную аллею заасфальтировали, установили множество скамеек и урн.

Возле Западного автовокзала находится парк «Молодежный». Там небольшая, но довольно густая роща. В глубине парка — озеро Сорока. Парк Ататюрка и Ботанический сад — излюбленные места отдыха бишкекчан. То же самое касается парка Победы. По вечерам там особенно многолюдно, но все обычно гуляют по аллеям и в рощу не ходят. Если постараться, можно отыскать полянку для пикника.

На крайний случай есть БЧК. Купаться там не рекомендуется — вода мутная, течение и большая глубина. Найти укромное место не проблема — на берегу то и дело попадаются раскидистые ивы. Ведь главное не где, а с кем.

Иссык-Куль, рыбалка и базы отдыха

Несколько выходных дней подряд — отличная возможность съездить на Иссык-Куль. К тому же многие пансионаты именно в эти дни предоставляют специальные предложения для отдыхающих. Может показаться, что купаться в озере еще рановато. Но в солнечную и жаркую погоду можно рискнуть.

Можно поплавать в горячих источниках, которыми богато побережье.

Если Иссык-Куль — для вас слишком далеко, проведите время на ближайшей к Бишкеку базе отдыха. Например, сразу на выезде из столицы есть этнокомплекс Supara. В нем расположены семь юрт, отличающихся друг от друга размером, дизайном интерьера и стилем. Этнокомплекс также имеет самую большую в мире юрту вместимостью 230 человек. Есть и юрта «Ордо» с прилегающим к ней газоном для проведения масштабных мероприятий, свадеб, фестивалей.

У комплекса имеется второй филиал — гостиничный в ущелье Чункурчак. Для отдыхающих здесь представлены «Бешик бунгало» в виде кыргызской национальной колыбели из экологически чистых материалов со всеми условиями, а также двухместные номера в юртах с видом на ущелье.

По дороге в ущелье Чункурчак работают также базы Kara Bulak eco resort и «Кыргыз айылы». В Аламединском ущелье есть комплекс отдыха «12 каминов» с рестораном, банкетным залом «Юрта», коттеджами, VIP-беседками, баней и топчанами.

Фото из интернета. Можно провести время на одной из баз отдыха близ Бишкека

В селе Мраморном расположена живописная зона отдыха «Хижина дяди Тома». Здесь есть беседки и детские площадки. В селе Кара-Жигач находится гольф-клуб «Кленовый лист», где можно не только поиграть в гольф, но и прогуляться по территории, посидеть за чашечкой кофе в уютном кафе в стиле прованс.

В селе Беш-Кунгей работает центр отдыха «Ак-Эммир Village». В селе Кок-Джар — загородный комплекс «Хуторок». Пожалуй, самым отдаленным на сегодня можно считать центр отдыха «Гавайи». Он находится в Токмаке, в 55 километрах от столицы. Из развлечений на территории центра есть зоопарк и свой пруд с пляжем. Для отдыхающих также предусмотрена возможность покататься на лодках и катамаранах. Есть здесь и свой гостиничный комплекс на случай, если вы решите задержаться на несколько дней.

Фото из интернета. Есть возможность уехать подальше? Посетите центр отдыха «Гавайи»

Отличный вариант для выходных — рыбалка. Близ Бишкека есть несколько баз, где можно порыбачить. Главное, выбрать вариант, который устраивает именно вас. А можно и просто покататься на лошадях. Единственный минус — в окрестностях Бишкека не так много мест.

Катание на лошадях и обучение верховой езде предлагает своим гостям центр отдыха Health Club. Он расположен в селе Орто-Сай. Кроме того, на территории центра есть бассейн для взрослых и детей и кафе.

Совсем недавно в селе Кок-Жар открылся загородный центр отдыха HYDE PARK, где предлагают конные прогулки, обучение верховой езде, катание на пони. На территории также есть гостиница, ресторан и контактный зоопарк.

Красоты горных ущелий

Теплые майские деньки — отличная возможность побывать в горах. Там сейчас свежо и зелено. К тому же ущелья позволяют следовать рекомендациям медиков о соблюдении социальной дистанции. К тому же и ехать далеко не придется.

Буквально в 30-40 минутах езды от столицы уже открываются шикарные горные виды.

Да, велика вероятность того, что людей в ущельях тоже много. Но мест для пикников в окрестностях столицы много, хватит всем. Поэтому вам точно удастся найти местечко. А заодно и изучить места, в которых еще не бывали.

Если сами не знаете дороги в ущелья, то можно воспользоваться услугами агентств, которые организуют туры по самым известным маршрутам. Самые популярные среди кыргызстанцев и гостей страны ущелья — Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское.

В Ала-Арче расположен одноименный природный парк. Находится ущелье всего в 40 минутах езды от города по ровной асфальтированной дороге. Можно отдохнуть сразу по дороге или на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.

Аламединское ущелье находится в 35 километрах от города. В нем есть водопады, усыпанные ягодами поляны, грибы, можжевельник, березовый лес с видом на ледники и пик Усеченко. Среди интересных мест в ущелье есть водопад Аламедин, роща «Тихая заводь», озеро Алтын-Тор.

В ущелье Чункурчак, которое находится в 45 километрах от Бишкека, всегда можно найти уединенное местечко для отдыха. Оно расположено между Аламединским и Малиновым ущельями. Интересно тем, что здесь находится национальный биозаповедник. В ущелье есть знаменитый Голубиный водопад высотой 40 метров .

Всего в 30 километрах находится ущелье Кашка-Суу. Здесь круглый год работает одноименная горнолыжная база. По субботам и воскресеньям канатная дорога на базе работает с 13.00 до 16.00, последняя посадка — в 15.30.

Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено в 45 километрах от Бишкека. Здесь есть три водопада, а еще оно полно различных лекарственных трав.

Можно, конечно, уехать и дальше. Например, посетить ущелье Белогорка со знаменитым водопадом и пиком Черный Кремль или Жыламыш в Сокулукском районе.

Ущелье Иссык-Ата дает возможность совместить поездку в горы с купанием в горячем источнике. В 1,5 километра от курорта располагается 10-метровый водопад Мраморный. Это самое популярное место в ущелье.

Чуть ближе к Бишкеку находятся ущелья Кегеты, Коль-Тор и Шамси. Кегетинское ущелье известно своими красивейшими водопадами. Чем дальше будете ехать в сторону ущелья Шамси, тем больше шансов найти уединенное местечко для отдыха. Главная достопримечательность Кель-Тора — одноименное озеро. Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не прельщает, можно просто прогуляться и насладиться потрясающими видами еловых лесов и зарослей рябины и арчи.

Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз — 140 километров от столицы в сторону Иссык-Куля. Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту 15 метров . Вода поднимается даже выше макушек хвойных деревьев.

Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено в 135 километрах от Бишкека в Боомском ущелье.