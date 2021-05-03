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Общество

«Катюша» для ветерана. Воспитанники детсада Бишкека поздравили участника войны

Воспитанники детского сада № 181 и их педагоги поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Киреева с наступающим Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, Анатолий Киреев родился 3 октября 1927 года в Кемерово (Россия), является участником боевых действий с декабря 1944 года. После войны трудился в шахтоуправлении Кемеровской области, а в 1960-е годы он переехал во Фрунзе, где работал на промышленных предприятиях до выхода на пенсию, является ветераном труда.

В органах социальной защиты города на учете состоят 650 ветеранов ВОВ, из них девять инвалидов, 32 участника ВОВ, 11 несовершеннолетних узников концлагерей, 10 блокадников Ленинграда, 204 труженика тыла, 382 вдовы, один трудармеец, одна семья воинов, погибших в ВОВ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192671/
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