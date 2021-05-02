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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Эвакуированная женщина из приграничного села родила двойню

Три женщины, эвакуированные из приграничных сел в Кадамджай, родили детей. Одна из них — двойню. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

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Фото Facebook. Эвакуированная женщина родила двойню

По его данным, из числа эвакуированных приграничных жителей восемь беременных находились под наблюдением медицинских работников. Сегодня три родили, четыре находятся в роддоме ЦОВП Кадамджая, еще одна беременная — под домашним наблюдением.

32-летняя роженица Ж.А., жительница села Кызыл-Жол, сегодня родила здоровых мальчика и девочку.

Отметим, что в результате событий на кыргызско-таджикской госгранице за медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192606/
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