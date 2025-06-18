В Джорджии родился ребенок у женщины, умершей на девятой неделе беременности. Ее тело несколько месяцев держали на аппаратах жизнеобеспечения из-за запрета на аборты. Об этом сообщает NBC News.

Фото СМИ. Второй ребенок Адрианы Смит родился уже после ее смерти

В больнице Атланты родился ребенок, мать которого — Адриану Смит — несколько месяцев держали на аппаратах жизнеобеспечения после того, как во время беременности у нее констатировали смерть мозга. О рождении мальчика, названого Ченсом (Chance), сообщила мать умершей.

По словам Эйприл Ньюкирк, мальчик весом около 800 граммов родился преждевременно с помощью экстренного кесарева сечения. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

«Ожидается, что с ним все будет в порядке, — рассказала она журналистам. — Он просто борется. Мы просто хотим, чтобы за него молились. Продолжайте молиться за него».

Эйприл Ньюкирк также сообщила, что после рождения ребенка тело Адрианы Смит отключат от аппаратов жизнеобеспечения.

Тридцатилетняя медсестра Адриана Смит попала в больницу, когда была на девятой неделе беременности своим вторым ребенком. Компьютерная томография показала множественные тромбы у нее в мозге. Врачи диагностировали смерть мозга. В больнице заявили, что из-за закона штата Джорджия об ограничении абортов обязаны поддерживать работу организма женщины с помощью аппаратов жизнеобеспечения, чтобы плод развился достаточно для родов. Семье Смит, как рассказывала ее мать Эйприл Ньюкирк, не позволили решать, отключать Адриану от аппаратов или нет.