22:28
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

Глава УПСМ Бишкека поздравил маму малыша, родившегося в патрульной машине

Начальник УПСМ Бишкека Манас Сыдыгалиев посетил в роддоме № 4 родителей ребенка, появившегося на свет в патрульной машине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 27 сентября патрульные милиционеры приняли роды в служебной машине.

«Манас Сыдыгалиев поздравил маму и папу с рождением сына и вручил памятные подарки от имени всего коллектива управления. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны из роддома. Руководство УПСМ отметило, что подобные истории укрепляют доверие общества и показывают истинную миссию милиции — быть рядом с людьми, помогать и защищать», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345355/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Нет насилию во время родов — руководство ВОЗ по уважительному уходу за матерями
В Джорджии родился ребенок у женщины, умершей на девятой неделе беременности
За роды в государственных больницах Кыргызстана платить не надо — ФОМС
В России обсуждают введение платных родов для мигранток из-за роста расходов
Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине
Обеспечивать тайные роды и анонимность женщинам с проблемами предлагает депутат
Ранние браки и несовершеннолетние матери в Кыргызстане — омбудсмен бьет тревогу
С начала года пособие по беременности выплачено более 26 тысячам рожениц
В Бишкеке родила 14-летняя девочка. В изнасиловании подозревается ее родной брат
На Иссык-Куле некому принимать роды? Ответ Минздрава
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
29 сентября, понедельник
22:25
Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубам...
22:03
ЕБРР готов сотрудничать в новых направлениях по улучшению инфраструктуры Бишкека
21:48
Россия вышла из Европейской конвенции против пыток
21:36
Глава УПСМ Бишкека поздравил маму малыша, родившегося в патрульной машине
21:20
В Бишкеке пройдет агропромышленная выставка и ярмарка «Золотая осень»