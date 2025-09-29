Глава УПСМ Бишкека поздравил маму малыша, родившегося в патрульной машине

Начальник УПСМ Бишкека Манас Сыдыгалиев посетил в роддоме № 4 родителей ребенка, появившегося на свет в патрульной машине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 27 сентября патрульные милиционеры приняли роды в служебной машине.

«Манас Сыдыгалиев поздравил маму и папу с рождением сына и вручил памятные подарки от имени всего коллектива управления. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны из роддома. Руководство УПСМ отметило, что подобные истории укрепляют доверие общества и показывают истинную миссию милиции — быть рядом с людьми, помогать и защищать», — говорится в сообщении.