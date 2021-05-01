Ситуация на границе. Медиков среди раненых нет

Еще два человека погибли во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.
По ее словам, информация по погибшим уточняется.
«На 12.00 пострадали 163 человека. Среди них есть военнослужащие и гражданские лица. Медики не ранены. Сейчас всем оказывается медицинская помощь», — сказала Ализа Солтонбекова.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.