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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Медиков среди раненых нет

Еще два человека погибли во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, информация по погибшим уточняется.

«На 12.00 пострадали 163 человека. Среди них есть военнослужащие и гражданские лица. Медики не ранены. Сейчас всем оказывается медицинская помощь», — сказала Ализа Солтонбекова.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192473/
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